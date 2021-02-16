На Херсонщине в квартире загадочно умерли 4 человека

В Новой Каховке Херсонской области в квартире одного из домов нашли мертвыми четырех человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, полицию вызвала глава ОСМД, рассказав, что жительница одной из квартир уже третий день не открывает дверь и не выходит из дома. При этом в квартире горит свет и работает телевизор.

На место прибыли спасатели, которые поднялись по лестнице и через окно увидели в квартире лежащих на полу четырех человек. Они проникли в помещение через балкон, открыв входную дверь.

"Во время осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин. Предварительному осмотру судмедэксперта следов насильственной смерти у граждан не выявлено", – сообщили в полиции.

На данный момент ведутся следственные действия, причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Событие предварительно квалифицируется по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, недалеко от станции метро Дорогожичи, в одной из квартир обнаружили два мужских тела.