На Херсонщине в ДТП погиб 'свободовец' с семьей: одного ребенка спасают врачи. Фото

В Херсонской области в дорожно-транспортном происшествии погиб "свободовец" Эдуард Жмутский с женой Мариной и младшей дочерью Златой (6 лет). Их старшую дочь Алину 2004 г.р. в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом в Facebook сообщил глава политической партии "Свобода" Олег Тягнибок. "Эдуард был заместителем председателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода", Марина – руководителем областной организации Объединение украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы". Их младшая дочь Злата в этом году должна была идти в первый класс, старшая Алина – только закончила школу", – написал он.

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Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, ДТП произошло 8 июня на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск. Известно, что семья была с Кировоградщины.

"Вблизи деревни Цукуры Каховского района на перекрестке автодорог Одесса – Мелитополь и Чаплинка – Новая Каховка столкнулись автомобили AUDI Q7 и грузовик VOLVO с полуприцепом", – говорится в сообщении.

На месте ДТП полицейские установили, что водитель AUDI двигался по второстепенной дороге Чаплинка – Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса – Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Между автомобилями произошло столкновение.

В результате аварии водитель AUDI, его 42-летняя жена и 6-летняя дочь погибли на месте. Отмечается, что погибшем мужу через несколько дней исполнилось бы 45 лет. 16-летнюю дочь в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами напрвилы в центральную больницу в городе Новая Каховка.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев – Чоп возле Ривне произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi. В результате аварии погибли два человека, в том числе ребенок.