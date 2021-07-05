На Херсонщине в ДТП попала целая семья: отец погиб, а дети – в больнице. Фото

В Херсонской области возле села Петропавловка 5 июля произошло смертельное ДТП. На перекрестке столкнулись ВАЗ 2107 и автобус MAN.

В результате аварии на месте погиб 50-летний водитель легковушки. Также пострадали его 40-летняя жена и двое детей – 10-летний сын и 7-летняя дочка, сообщается на сайте ГУ НП Херсонщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Пострадавших госпитализировали, девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель ВАЗ двигался на второстепенной дороге. Он не выбрал безопасную скорость и не предоставил преимущество в движении, врезавшись в автобус на главной дороге.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели пострадавшего) УК. Правоохранители устанавливают детали ДТП и проводят необходимые экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове на проспекте Александровском в воскресенье, 4 июля, произошло масштабное ДТП. Машина влетела в несколько припаркованных авто, а также сбила женщину, которая шла по тротуару.