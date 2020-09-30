На Херсонщине пенсионерку сбили насмерть на пешеходном переходе

В Голопристанском районе Херсонской области туман стал причиной смертельного ДТП, в результате которого погибла пенсионерка.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Вблизи села Коханы 29 сентября около 5:30 на автодороге "Скадовск-Голая Пристань-Алешки", Mercedes-Benz Sprinter сбил 80-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По словам водителя, он не успел отреагировать на появление пешехода из-за того, что она появилась на дороге сразу после того, как проехал встречный автомобиль, а также из-за сильного тумана", – рассказал источник.

Он добавил, что полицейские устанавливают причины трагедии, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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