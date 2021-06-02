На Херсонщине произошло масштабное ДТП: среди пострадавших 6 детей. Видео

В понедельник, 1 июня, в Херсонской области произошло масштабное ДТП, в котором пострадали девять человек, в том числе шестеро детей. При этом один ребенок 7 лет находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Сегодня", авария случилась на дороге между населенными пунктами Гопры и Олешки. Предварительно установлено, что водитель авто Volkswagen с прицепом разворачивался на дороге, не подав сигнала. В этот момент в него врезались машины, которые ехали навстречу.

На месте ДТП работали полицейские и медики скорой помощи, были госпитализированы трое взрослых и шестеро детей.

"Мы госпитализировали двоих – 7-летнего мальчика в тяжелом состоянии с мамой и трехмесячную девочку с мамой – в областную детскую больницу и троих детей 4-х и 8 лет в Голопристанскую больницу", – рассказал врач медицины неотложных состояний Юрий Шашкин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области произошло ДТП, в котором получили травмы четверо несовершеннолетних, один из которых находился за рулем авто BMW X5.