На Херсонщине полицейский обстрелял людей из-за конфликта на дороге. Фото 18+

В субботу, 12 июня, вблизи села Цукуры Каховского района Херсонской области полицейский из Днепропетровщины выстрелил из травматического оружия в двух мужчин. В результате этого одного ранили в живот, а другого – в ногу.

Об этом пишет издание "Мост" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Так, на дороге один из автомобилей не предоставил преимущество другой машине, чем создал аварийную ситуацию и пытался скрыться с места происшествия.

Нарушителя догнал не пострадавший водитель, и по нему открыли огонь из травматического оружия. В итоге его ранили в ногу, а другого мужчину – в живот. К слову, оба являются участниками АТО.

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Также в тот момент в автомобиле находилось трое детей. Мужчин госпитализировали в больницу, где одного из них прооперировали.

Стоит отметить, что стрелял в мужчин Павел Заяц – старший инспектор по особым поручениям УОАЗОР ГУНП в Днепропетровской области.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые приняли заявления о преступлении и провели необходимые следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе патрульные полицейские стреляли в пса, который "защищал" своего пьяного хозяина. Инцидент произошел возле детской площадки, откуда одна из мам вызвала полицию.