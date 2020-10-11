На Херсонщине парень убил отца и пытался зарезать мать

В Бериславском районе Херсонской области 21-летний парень убил своего 61-летнего отца и нанес ножевые ранения матери.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в воскресенье, 11 октября. Правоохранителей и скорую вызвали соседи семьи, к которым прибежала женщина в окровавленной одежде и заявила о нападении сына. Ее с многочисленными ранениями доставили в больницу, состояние оценивается как удовлетворительное.

"Ночью подозреваемый устроил ссору в доме родных, злоумышленник нанес четыре удара ножом своему отцу и начал наносить колото-резаные раны матери, но женщине удалось убежать и позвать на помощь. В это время злоумышленник разбросал вещи и выбил окна, чтобы обстановка в доме напоминала нападение. После чего сын лишился своих окровавленных вещей и переоделся", – рассказали в полиции.

Парень был задержан спустя несколько часов, но отрицал свою причастность, утверждая, что на дом родных совершили нападение неизвестные. Однако полицейские заявили, что "установили, что именно сын причастен к убийству отца и ранения матери".

Задержанному сообщили о подозрении по ст.15 Уголовного кодекса Украины "Покушение на преступление" и ч.2 п.1 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство". Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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