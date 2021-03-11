На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Машу Борисову: все детали и фото
Семилетнюю Машу Борисову, которая исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района на Херсонщине, нашли мертвой днем 11 марта. Тело ребенка было спрятано в мешке в сарае, который не раз проверяли во время поисков.
О трагической вести OBOZREVATEL стало известно от источников среди местных жителей. Информацию вскоре официально подтвердили в полиции Херсонской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца)
"Нашли на территории села Счастливое, где она и жила. Сейчас там проводится опознание, работают криминалисты и следователи", – отметили собеседники.
Как известно, Маша Борисова исчезла 7 марта – примерно в 17:30 она покинула дом в селе Счастливое. К поискам девочки было привлечено две сотни полицейских и нацгвардейцев, также помогали местные жители и десятки волонтеров.
Информацию о пропавшем ребенке активно распространяли в соцсетях, расклеивали объявления в окружающих городах и селах, раздавали ориентировки в транспорте.
Рассматривалось несколько версий исчезновения девочки:
она мола сама уйти из дома,
по отношению к ней могли совершить преступление в селе,
ее могли похитить с остановки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Харькове 15-летний Антон Логвинов вышел из дома и исчез. К поискам были привлечены правоохранители и волонтеры.
Через двое суток мальчика нашли мертвым. Его тело обнаружили под мостом в нескольких километрах от дома.
Родители обнаружили пропажу сына не сразу. Ранее мальчик никогда не уходил из дома и всегда предупреждал, если где-то задерживался.
Правоохранители озвучили три основные версии гибели ребенка.