На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Машу Борисову: все детали и фото

Семилетнюю Машу Борисову, которая исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района на Херсонщине, нашли мертвой днем 11 марта. Тело ребенка было спрятано в мешке в сарае, который не раз проверяли во время поисков.

О трагической вести OBOZREVATEL стало известно от источников среди местных жителей. Информацию вскоре официально подтвердили в полиции Херсонской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца)

"Нашли на территории села Счастливое, где она и жила. Сейчас там проводится опознание, работают криминалисты и следователи", – отметили собеседники.

Как известно, Маша Борисова исчезла 7 марта – примерно в 17:30 она покинула дом в селе Счастливое. К поискам девочки было привлечено две сотни полицейских и нацгвардейцев, также помогали местные жители и десятки волонтеров.

Информацию о пропавшем ребенке активно распространяли в соцсетях, расклеивали объявления в окружающих городах и селах, раздавали ориентировки в транспорте.

Рассматривалось несколько версий исчезновения девочки:

она мола сама уйти из дома,

по отношению к ней могли совершить преступление в селе,

ее могли похитить с остановки.

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