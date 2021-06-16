На Херсонщине мужчина открыл стрельбу по отдыхающим и смертельно ранил себя

В ночь на 16 июня в Олешках на Херсонщине неизвестный мужчина открыл стрельбу в компанию двух отдыхающих, а во время потасовки смертельно ранил себя. Пострадавших госпитализировали с ранениями.

Инцидент произошел на углу улиц Крылова и Олимпийской. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Предварительно, ночью два человека сидели на лавочке и отдыхали. В какой-то момент к ним подошел гражданин и сделал два выстрела по их ногам. Когда раненные упали, неизвестный пытался добить их рукояткой обреза, но в какой-то момент невольно выстрелил себе в бедро.

На место происшествия вызвали скорую помощь, но до того времени открывший стрельбу мужчина истек кровью и умер. Двоих пострадавших забрали в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Почему стрелок пошел на такой поступок, будут устанавливать правоохранители.

Местное издание "Новый день" сообщает, что инцидент возник в компании трех мужчин от 30 до 65 лет. По свидетельству медиков, работавших на месте вызова, от раненых пахло алкоголем, но об обстоятельствах стрельбы они говорили неохотно.

Что случилось той ночью, кто и по какой причине расстрелял людей, будут устанавливать правоохранители.

Напомним: 12 июня вблизи села Цукуры Каховского района Херсонской области полицейский из Днепропетровщины выстрелил из травматического оружия в двух мужчин. В результате одного ранили в живот, а другого – в ногу.

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