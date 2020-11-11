На Харьковщине местный авторитет обстрелял автомобиль и ранил женщину. Фото и видео

В Купянскую центральную районную больницу 8 ноября с телесными повреждениями обратилась 49-летняя местная жительница.

Об этом правоохранителям сообщил фельдшер скорой помощи, пишет пресс-служба Национальной полиции Украины. Они выяснили все обстоятельства происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

По словам заместителя начальника Купянского отдела полиции Артема Денисенко, 7 ноября около 23:00 местный житель со своими знакомыми объезжали охотничьи угодья на автомобиле "Toyota". Они увидели автомобиль "ВАЗ", в котором находилась потерпевшая с сожителем и его сыном, и якобы приняли их за браконьеров.

44-летний мужчина с заднего сиденья иномарки несколько раз выстрелил в сторону "ВАЗ". А водитель внедорожника умышленно наехал на легковушку, чтобы та остановилась.

Сведения о данных фактах внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Следователи собрали неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления. Ему объявлено о подозрении.

В Telegram-канале "Х*евый Харьков" появилась информация о том, что подозреваемым, вероятно, является местный авторитет "Модный". По его словам, охотничий карабин "Сайга", из которого ранили женщину, выпал у него из рук и "произошел самострел".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Николаеве во время семейной ссоры 65-летний мужчина выстрелил из пистолета в голову своей 48-летней жены. Пострадавшую срочно отправили в больницу и провели операцию.