На Харьковщине местный авторитет обстрелял автомобиль и ранил женщину. Фото и видео

Таша Адамович
Таша Адамович
Расследования
3,6 т.

  • Потерпевшая получила огнестрельное ранение и открытый перелом костей правой голени

  • В преступлении подозревается 44-летний мужчина

  • Правоохранители сообщили ему о подозрении

В Купянском районе мужчина обстрелял автомобиль

В Купянскую центральную районную больницу 8 ноября с телесными повреждениями обратилась 49-летняя местная жительница.

Об этом правоохранителям сообщил фельдшер скорой помощи, пишет пресс-служба Национальной полиции Украины. Они выяснили все обстоятельства происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

По словам заместителя начальника Купянского отдела полиции Артема Денисенко, 7 ноября около 23:00 местный житель со своими знакомыми объезжали охотничьи угодья на автомобиле "Toyota". Они увидели автомобиль "ВАЗ", в котором находилась потерпевшая с сожителем и его сыном, и якобы приняли их за браконьеров.

44-летний мужчина с заднего сиденья иномарки несколько раз выстрелил в сторону "ВАЗ". А водитель внедорожника умышленно наехал на легковушку, чтобы та остановилась.

Сведения о данных фактах внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Следователи собрали неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления. Ему объявлено о подозрении.

В Telegram-канале "Х*евый Харьков" появилась информация о том, что подозреваемым, вероятно, является местный авторитет "Модный". По его словам, охотничий карабин "Сайга", из которого ранили женщину, выпал у него из рук и "произошел самострел".

В сети назвали имя возможного подозреваемого
На Харьковщине злоумышленник ранил женщину
На Харьковщине злоумышленник ранил женщину
На Харьковщине злоумышленник ранил женщину
На Харьковщине злоумышленник ранил женщину
На Харьковщине злоумышленник ранил женщину

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Николаеве во время семейной ссоры 65-летний мужчина выстрелил из пистолета в голову своей 48-летней жены. Пострадавшую срочно отправили в больницу и провели операцию.

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