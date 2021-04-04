На Харьковщине женщина полгода хранила тело мертвого младенца в сарае

Жительница поселка Коротич Харьковской области, по предварительным данным, родила мертвого ребенка и почти полгода хранила его тело в сарае.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Харьковской области. Отмечается, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения сообщил на горячую линию "102", что якобы 2 апреля женщина на огороде собственного домовладения похоронила своего ребенка.

Выехав на место инцидента, правоохранители установили детали.

"34-летняя гражданка в октябре 2020 года родила по месту жительства мертвую девочку и после родов спрятала ее тело в сарае во дворе домовладения. Сожителю, который тогда находился на заработках в Киеве, женщина рассказала, что оставила новорожденного ребенка в больнице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что когда между сожителями в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт, женщина сообщила, что ребенок умер, и отдала мужу пакет с якобы телом ребенка, после чего он собственноручно на огороде на территории домовладения похоронил тело малыша.

Правоохранители сообщили, что во время осмотра двора и раскопок было обнаружено тело новорожденного ребенка в состоянии гнилостных изменений.

Также добавляется, что женщина во время беременности на учете у врача-гинеколога не состояла, о родах и смерти ребенка никому не сообщала. Имеет на воспитании еще двух малолетних детей.

Тело младенца направлено в морг. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 26 марта в парке возле одной из городских больниц Харькова нашли тело младенца. Специалисты пришли к выводу, что смерть новорожденного наступила примерно несколько месяцев назад. В случае установления виновницы преступления ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Также 27 марта на Харьковщине 41-летняя женщина родила ребенка в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила в яму. Мальчик выжил и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Личность матери установлена.

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