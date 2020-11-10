На Харьковщине задержали иностранца из базы Интерпола. Фото

В Харьковской области задержали 30-летнего гражданина Грузии, который находился в международном розыске.

Как сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска, иностранец подозревается в замахе на убийство двух человек.

Известно, что злоумышленник в 2012 году с целью убийства нанес ножевые ранения своей бабушки, после чего выбросил с балкона второго человека. Оба пострадавшие выжили.

По приговору суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет. Задержанного доставили в Московский ОП ГУНП в Харьковской области для проведения экстрадиционной проверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе правоохранители задержали педофила из Беларуси, который много лет находился в международном розыске.