На Харьковщине в пьяном ДТП погибла беременная. Фото

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла беременная 34-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполциии в регионе, ДТП произошло 17 января около 17:00 в пгт Коломак.

"34-летний харьковчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время управления автомобилем "ВАЗ 2107" допустил выезд за пределы проезжей части и въехал в железобетонный столб. В результате ДТП женщина, сидевшая на заднем сиденье, получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в Валковского районную больницу, где впоследствии скончалась", – говорится в сообщении.

Также в машине ехали еще два пассажира – 23-летний мужчина и 28-летняя женщина. Они в аварии не пострадали.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286, водителя задержали. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП.