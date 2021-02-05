На Харьковщине в частный дом бросили гранату и подожгли два автомобиля. Фото

На Харьковщине, в селе Сороковка на крыше дома, принадлежащего 52-летнему местному жителю, взорвалась ручная осколочная граната РГД-5, а у двора загорелись два автомобиля Audi Q7 и Киа.

Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба отдела коммуникации полиции Харьковской области. В результате происшествия никто не пострадал, злоумышленников разыскивает полиция (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На месте ЧП работали следственно-оперативная группа, руководство райотдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Они установили, что пожар в автомобилях произошел в результате поджога. Также с места происшествия изъяли обломки корпуса гранаты и запал.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Максимальная санкция за подобное преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 31 декабря минувшего года под дверь квартиры родителей жены главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина на Борщаговке в Киеве подложили взрывное устройство. Полиция эвакуировала все девять этажей, пока работали взрывотехники.

В этот же день в жилом многоэтажном доме на улице Якуба Колоса в Святошинском районе столицы нашли две скрепленные скотчем гранаты Ф-1. В одном из подъездов на третьем этаже женщина обнаружила у дверей соседей боеприпасы с запалом.