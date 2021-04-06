На Харьковщине устроили стрельбу в купе поезда

В Харьковской области 6 апреля двое нетрезвых мужчин устроили стрельбу прямо в купе вагона пассажирского поезда, следовавшего из Константиновки в Киев. К счастью, люди не пострадали.

Инцидент произошел в 02:00 на железнодорожной станции в поселке Кегичевка Красноградского района. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Предварительно, участниками конфликта были служащие фельдъегерской службы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины совершили ряд выстрелов из неустановленного оружия.

Примерно в 02:30, с прибытием на станцию в Краснограде, правонарушители закрылись в купе и начали угрожать применением оружия. Дальнейшее движение поезда было приостановлено, других пассажиров пришлось эвакуировать.

Более чем через три часа после этого, благодаря специальной полицейской операции "Гром", правонарушителей задержали. На время проведения операции движение поездов на железнодорожной станции "Красноград" не происходило.

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