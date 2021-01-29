На Харьковщине сотрудница ГФС спровоцировала смертельное ДТП. Фото

В Харьковской области сотрудница местного главного управления Государственной фискальной службы Украины спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, трагедия произошла в 14:40 28 января на трассе "Киев – Харьков – Довжанский". Выезжая с заправки на Toyota Camry, женщина столкнулась с легковушкой ВАЗ 2115, который двигался в направлении города Изюм.

В результате 81-летний этого транспортного средства погиб на месте, а его пассажир был доставлен в больницу. Подозреваемую в совершении ДТП также госпитализировали. Еще четырем помощь была оказана на месте инцидента.

По факту автокатастрофы начали досудебное расследование. Женщину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло смерть.

Ей может грозить лишение свободы до восьми лет, а также лишение права управлять транспортными средствами до трех лет.

Напомним, у поселка Ерковцы на Киевщине 29 января также произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Погиб 50-летний водитель Hyundai, который выехал на встречную полосу и врезался в ЗАЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве пьяный водитель на скорости сбил патрульную полицейскую и пытался скрыться с места аварии. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом челюсти.