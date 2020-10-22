На Харьковщине СБУ "накрыла" незаконный референдум. Фото

В Харьковской области Служба безопасности Украины предотвратила проведение незаконного референдума, который должен был состояться накануне местных выборов.

Как сообщается на официальном сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что глава поселка Орелька Лозовского района 21 сентября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной громады.

"Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная громада, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должна была объединить еще семь соседних сел. Из-за проведения "референдума" депутаты планировали придать своему решению статус легитимного", – говорится в сообщении .

Следователями управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство.

22 октября, на момент начала работы комиссий по проведению местного референдума, начались неотложные следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, а также изъятие вещественных доказательств.

СБУ предупредила о недопустимости действий, предусмотренных ст.110 Уголовного кодекса, которые могут привести к нарушению целостности и суверенитета Украины.

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Изымаются вещественные доказательства СБУ

СБУ предупредила о недопустимости действий, предусмотренных ст.110 УКУ СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос президента Владимира Зеленского на местных выборах напомнил украинцам незаконный референдум.