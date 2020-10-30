На Харьковщине ребенок играл с артснарядом: мальчику оторвало руку. Фото и видео

На Харьковщине 30 октября в результате взрыва артиллерийского снаряда пострадал 9-летний мальчик.

С рваными ранами щеки, голени, пальцев руки и травматической ампутацией правой кисти ребенка доставили в больницу. Об этом сообщается на сайте областного управления полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что инцидент произошел в селе Коробочкино Чугуевского района около 10:00.

Правоохранители предварительно установили, что ребенок играл во дворе частного домовладения. Мальчик бросил некий предмет в забор, в результате чего этот предмет взорвался.

В итоге специалисты-взрывотехники выяснили, что это был артиллерийской снаряд.

На месте ЧП работало руководство и следственно-оперативная группа Чугуевского отдела полиции, сотрудники взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) и ч. 2 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Видео полиции с места ЧП:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Терновка Днепропетровской области годовалый ребенок выпил чистящее средство и получил сильный ожог.