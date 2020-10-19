В Чугуеве полицейские задержали мужчину по подозрению в попытке изнасилования несовершеннолетней девочки.

Как сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в понедельник, 19 октября, правоохранителям позвонила женщина и рассказала, что неизвестный мужчина предлагал 11-летней дочери и ее подругам 9 и 16 лет вступить в половой акт. Инцидент произошел еще днем 16 октября возле библиотеки.

Вскоре копы задержали злоумышленника, которым оказался ранее судимый 50-летний местный житель. Сообщается, что он приставал к детям в состоянии алкогольного опьянения, успел схватить за руку 11-летнюю девочку, которая сумела вырваться и сбежать.

"Следственным отделом Чугуевского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (Покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фигуранту по согласованию с прокурором сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в полиции.

На Харьковщине пьяный мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Полиция Харьковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области правоохранители задержали 31-летнего фотографа по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки. Как выяснилось позднее, он заманивал своих жертв, обещая устроить их в крутые телевизионные проекты.