На Харьковщине прогремел взрыв: 2 человека погибли, 9 ранены

Виктория Довгань Расследования 12:56, 28.10.2020 Обновлено: 13:38, 28.10.2020

На территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел мощный взрыв, которыйпривел к жертвам и большому количеству пострадавших,– 2 погибших и 9 раненых.

По данным пресс-службы Главного управления Нацполиции в Харьковской области, сообщение о ЧП поступило около 11:47 в службу 102. Очевидцы отметили, что сразу после взрыва не было дальнейшего возгорания, впрочем возникло задымление на площади около 200 кв. метров.

В результате взрыва на Харьковщине погибло 2 человека и пострадали 9.
Пресс-служба ГУ НП в Харьковской области
Полиция и спасатели прибыли для выяснения причин взрыва в Дергачевском районе .
Пресс-служба ГУ НП в Харьковской области
Взрыв привел к разрушениям части ГРП.
Telegram-канал "Харьков 1654"
Спасатели разбирают завалы после взрыва на Харьковщине.
Telegram-канал "Харьков 1654"

На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как передает Telegram-канал "Харьков 1654", в результате взрыва произошло частичное разрушение здания ГРП и возгорание газа. На место происшествия приехали подразделения ГСЧС и бригады центра медицины катастроф.

По информации Telegram-канала "ХС І Харьков", погибшие находятся под завалами, их тела будут извлекать спасатели. Площадь разрушений составила около 50 кв. метров.

На месте взрыва в Харьковской области образовалось задымление.
Telegram-канал "Харьков 1654"
Последствия ЧП на газоперерабатывающей станции.
Telegram-канал "Харьков 1654"
В Дергачевский район прибыло много спасателей.
Telegram-канал "Харьков 1654"
Тела погибших при взрыве на Харьковщине будут доставать из-под завалов.
Telegram-канал "Харьков 1654"
Из-за взрыва под Дергачами загорелся газ.
Telegram-канал "Харьков 1654"

Новость обновляется.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

"Квартал" посвящал "барыгам" свои скетчи и именно так пришел к власти, – Геращенко

Мэр Борисполя умер от COVID-19, не дождавшись результатов выборов

Украина теперь крымчанам кажется Раем

Украинцев разгневало перераспределение денег от онкобольных на дороги: реакция сети

В Италии пенсионер забил молотком спящую жену-украинку