На Харьковщине прогремел взрыв: 2 человека погибли, 9 ранены

На территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел мощный взрыв, которыйпривел к жертвам и большому количеству пострадавших,– 2 погибших и 9 раненых.

По данным пресс-службы Главного управления Нацполиции в Харьковской области, сообщение о ЧП поступило около 11:47 в службу 102. Очевидцы отметили, что сразу после взрыва не было дальнейшего возгорания, впрочем возникло задымление на площади около 200 кв. метров.

В результате взрыва на Харьковщине погибло 2 человека и пострадали 9. Пресс-служба ГУ НП в Харьковской области

Полиция и спасатели прибыли для выяснения причин взрыва в Дергачевском районе . Пресс-служба ГУ НП в Харьковской области

Взрыв привел к разрушениям части ГРП. Telegram-канал "Харьков 1654"

Спасатели разбирают завалы после взрыва на Харьковщине. Telegram-канал "Харьков 1654"

На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как передает Telegram-канал "Харьков 1654", в результате взрыва произошло частичное разрушение здания ГРП и возгорание газа. На место происшествия приехали подразделения ГСЧС и бригады центра медицины катастроф.

По информации Telegram-канала "ХС І Харьков", погибшие находятся под завалами, их тела будут извлекать спасатели. Площадь разрушений составила около 50 кв. метров.

На месте взрыва в Харьковской области образовалось задымление. Telegram-канал "Харьков 1654"

Последствия ЧП на газоперерабатывающей станции. Telegram-канал "Харьков 1654"

В Дергачевский район прибыло много спасателей. Telegram-канал "Харьков 1654"

Тела погибших при взрыве на Харьковщине будут доставать из-под завалов. Telegram-канал "Харьков 1654"

Из-за взрыва под Дергачами загорелся газ. Telegram-канал "Харьков 1654"

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