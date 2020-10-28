На Харьковщине прогремел взрыв: 2 человека погибли, 9 ранены
На территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел мощный взрыв, которыйпривел к жертвам и большому количеству пострадавших,– 2 погибших и 9 раненых.
По данным пресс-службы Главного управления Нацполиции в Харьковской области, сообщение о ЧП поступило около 11:47 в службу 102. Очевидцы отметили, что сразу после взрыва не было дальнейшего возгорания, впрочем возникло задымление на площади около 200 кв. метров.
На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Как передает Telegram-канал "Харьков 1654", в результате взрыва произошло частичное разрушение здания ГРП и возгорание газа. На место происшествия приехали подразделения ГСЧС и бригады центра медицины катастроф.
По информации Telegram-канала "ХС І Харьков", погибшие находятся под завалами, их тела будут извлекать спасатели. Площадь разрушений составила около 50 кв. метров.
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