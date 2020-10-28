На Харьковщине прогремел взрыв на газоперерабатывающей станции: есть жертвы

На территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел мощный взрыв, который привел к жертвам.

По данным пресс-службы Главного управления Нацполиции в Харьковской области, сообщение о ЧП поступило около 11:47 в службу 102. Очевидцы отметили, что после взрыва не было дальнейшего возгорания, впрочем возникло задымление на площади около 200 кв. метров.

На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия. По данным "Суспільне. Харків", есть погибшие и травмированные.

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