На Харьковщине пожар в многоэтажке унес жизнь ребенка. Фото

В городе Лозовая Харьковской области в среду, 24 марта, случился пожар в многоэтажке на улице Володарского, 29. В результате инцидента погиб мальчик 2018 года рождения, его родственников удалось спасти.

Информация о ЧП поступила в Службу спасения "101" в 11:45, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание началось в одной из квартир на втором этаже дома.

В комнате на площади 15 квадратных метров горели мебель и предметы домашнего обихода. Огонь удалось локализовать в 12:10, полностью пожар устранили к 12:35.

Чрезвычайники обнаружили тело погибшего ребенка во время ликвидации пожара. Его мать 1987 года рождения и 65-летнюю бабушку госпитализировали в больницу. У обеих женщин обожжены руки и верхние дыхательные пути, а также диагностировано отравление угарным газом.

Причины пожара в девятиэтажке на данный момент устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева во вторник, 23 марта, произошел мощный пожар в одном из девятиэтажных жилых домов.