На Харьковщине женщина умерла после домашних родов

Obozrevatel Расследования 14:39, 23.10.2020 Обновлено: 15:04, 23.10.2020

На Харьковщине полиция открыла уголовное производство по факту смерти 35-летней роженицы.

Происшествие случилось в селе Эсхар, о смерти роженицы в полицию заявила бригада медиков, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Следователи установили, что женщина рожала на дому, вместе с ней находился 42-летний отец ребенка.

После родов муж пошел за лекарствами, а когда вернулся, роженица уже умерла. Он вызвал скорую помощь.

Врачи констатировали смерть женщины, новорожденного мальчика направили в больницу для установления состояния его здоровья.

Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователи Чугуевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерла 21-летняя волонтер Инна Волкова. Болезнь спровоцировала у нее пневмонию и редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гиенна-Барре.

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