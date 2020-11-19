На Харьковщине полиция 'накрыла' бордель, который маскировали под массажный кабинет. Фото

На Харьковщине правоохранители "накрыли" массажный кабинет, под видом которого работал бордель. Он, в частности, был связан и с торговлей людьми.

Подозрение в обустройстве места разврата в арендованной квартире следователи объявили 58-летней харьковчанке. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что информацию о функционировании нелегального заведения полицейские получили еще в мае. В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что жительница Харькова в помещении создала условия для занятия проституцией трем гражданкам в возрасте от 26 до 41 года.

"Стоимость интимных услуг составляла 500-800 гривен в час. Злоумышленница контролировала работу женщин, распределяла заработную плату, общалась с клиентами по услугам и ценам, размещала рекламу в интернете", – говорится в ведомстве.

Во время санкционированного обыска в борделе полицейские изъяли черновые записи, деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Сейчас следователями Новобаварского отдела полиции продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) и 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Кроме этого, полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Пока харьковчанке сообщено о подозрении в совершении преступлений, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сотрудники СБУ задержали полицейских, которые "крышевали" проституцию, разоблачили межэтническую организованную группировку, которая терроризировала граждан, и обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов вблизи энергетических объектов.