На Харьковщине полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП

На Харьковщине в городе Богодухов полицейский батальона конвойной службы Нацполиции сбил пешехода, который переходил дорогу, и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Позже 22-летнего нарушителя задержали правоохранители.

В полиции уточнили, что происшествие случилось 8 января около 04:00.

В момент ДТП водитель находился за рулем автомобиля ВАЗ-2113, который принадлежит его отцу. В результате инцидента 21-летнего пострадавшего с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что к происшествию причастен 22-летний полицейский батальона конвойной службы, который в момент аварии находился в отпуске, в гражданской одежде и без табельного оружия.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Львовской таможни, который наехал на ногу полицейского, пытаясь сбежать от него. Таможенник ехал за рулем автомобиля Range Rover и нарушил правила дорожного движения.