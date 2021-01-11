На Харьковщине полицейских заподозрили в воровстве кабелей спецсвязи. Фото

В Харьковской области разоблачили группировку, среди участников которой были сотрудники Национальной полиции, похищавшую кабели системы специальной связи.

В Службе безопасности Украины установили, что организовал банду местный предприниматель закавказского происхождения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер регионального управления СБУ Владислав Абдула.

Предприниматель привлек к противоправной деятельности своего родственника-полицейского, его коллегу и гражданское лицо.

Злоумышленники систематически похищали спецкабели из цветных металлов. Эти линии используются военными частями, объектами критической инфраструктуры региона, системами управления и навигации воздушных судов, гражданской обороны и оповещения населения.

По имеющейся информации, группировка действовала примерно один год. Четверо подозреваемых задержаны.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов правоохранители нашли доказательства противоправной деятельности, в том числе карты-схемы защищенных линий связи.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража с проникновением в жилье или хранилище) УК. Виновным по этой статье грозит от трех до шести лет за решеткой.

Как писал OBOZREVATEL, ранее следователь СБУ во Львовской области вернул 24 кг ювелирных изделий (на 8,7 млн гривен) украинцу, у которого эти украшения изъяли в аэропорту "Львов" в ноябре 2018 года. Если суд докажет вину сотрудника Службы безопасности, ему грозит от семи до 10 лет тюрьмы.