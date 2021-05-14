На Харьковщине у границы поймали подростка, который пришел из России "в поисках лучшей жизни". Фото
В Харьковской области поймали подростка-гражданина России, который незаконно перешел украинскую границу. Парень заявил, что прибыл из Ленинградской области РФ в поисках лучшей жизни.
Об этом случае рассказали на сайте Государственной пограничной службы Украины. Уточняется, что информацию о нарушителе пограничники получили от местного жителя.
Он сообщил участковому инспектору пограничной службы, что 13 мая неизвестный шел по украинской территории от границы с Россией.
В указанный район сразу выдвинулся пограничный наряд. Парня остановили. Оказалось, что он действительно незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов, удостоверяющих личность, у него не было.
По словам россиянина, ему недавно исполнилось 15 лет. Мероприятия по установлению личности парня продолжаются.
Пресс-служба ГПС также показала фотографию задержанного несовершеннолетнего иностранца:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
в Одесской области пограничники Подольского отряда задержали трех иностранок, которые попасли в Украину в обход пунктов пропуска. Нарушительницами оказались гражданки Молдовы возрастом 22 и 30 лет, а также 15-летняя россиянка.
В конце апреля государственную границу Украины со стороны Румынии нарушил легкомоторный самолет, который направился вглубь территории нашего государства. Его обнаружили в Житомирской области.
На Харьковщине также задержали двух украинцев – мужчину и женщину, которые проходили службу в рядах незаконных вооруженных формирований. У обоих изъяли паспорта "ДНР". Подозреваемым инкриминируют создание террористической группы или организации.