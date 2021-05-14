На Харьковщине у границы поймали подростка, который пришел из России "в поисках лучшей жизни". Фото

В Харьковской области поймали подростка-гражданина России, который незаконно перешел украинскую границу. Парень заявил, что прибыл из Ленинградской области РФ в поисках лучшей жизни.

Об этом случае рассказали на сайте Государственной пограничной службы Украины. Уточняется, что информацию о нарушителе пограничники получили от местного жителя.

Он сообщил участковому инспектору пограничной службы, что 13 мая неизвестный шел по украинской территории от границы с Россией.

В указанный район сразу выдвинулся пограничный наряд. Парня остановили. Оказалось, что он действительно незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов, удостоверяющих личность, у него не было.

По словам россиянина, ему недавно исполнилось 15 лет. Мероприятия по установлению личности парня продолжаются.

Пресс-служба ГПС также показала фотографию задержанного несовершеннолетнего иностранца:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: