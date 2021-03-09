На Харьковщине перевернулся микроавтобус с людьми, есть погибший и раненые. Фото

В Харьковской области произошло смертельное ДТП, где один человек погиб и восемь пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе, авария произошла на 633 км трассы Киев – Харьков – Довжанский, возле села Каменка Изюмского района.

Спасатели рассказали, что микроавтобус "Рено Трафик" съехал в кювет и перевернулся. В автомобиле находилось девять человек. В результате ДТП погиб один пассажир. Остальных пострадавших и водителя с различными степенями тяжести госпитализировали в местную больницу.

Напомним, что в Харьковской области в результате столкновения автомобиля с автобусом, курсирующим по маршруту Богодухов – Харьков, погибли два человека.

На трассе Змиев – Мерефа под Харьковом столкнулись "Газель" и внедорожник. В результате удара искореженные авто разбросало на дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове маршрутка перевернулась после столкновения с трамваем.