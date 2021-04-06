На Харьковщине "накрыли" канал поставок украинской военной продукции в Россию. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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На Харьковщине злоумышленники изготавливали и передавали в РФ комплектующие для военной техники

В Харьковской области разоблачили и заблокировали канал поставки в Россию украинских комплектующих к военной технике.

Продукция военного назначения под видом гражданской попадала на предприятия военно-промышленного комплекса РФ. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

"В частности, следователи органов безопасности задокументировали, что руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники", – сказано в сообщении.

СБУ заблокировала канал поставок

Эта украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой, чтобы ее не идентифицировали как военную.

В России на подконтрольных предприятиях специалисты меняли маркировки и подделывали документы о том, что продукция якобы была изготовлена в РФ. Затем комплектующие поставлялась к предприятиям военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Украинские комплектующие
Продукцию военного назначения отправляли в РФ

Решается вопрос о сообщении организаторам о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.

Канал поставок заблокировали контрразведчики Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Всех причастных к преступлению устанавливают

Как ранее писал OBOZREVATEL, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов, которые призывали к захвату власти и изменению госграниц.

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