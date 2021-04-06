На Харьковщине "накрыли" канал поставок украинской военной продукции в Россию. Фото

В Харьковской области разоблачили и заблокировали канал поставки в Россию украинских комплектующих к военной технике.

Продукция военного назначения под видом гражданской попадала на предприятия военно-промышленного комплекса РФ. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

"В частности, следователи органов безопасности задокументировали, что руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники", – сказано в сообщении.

Эта украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой, чтобы ее не идентифицировали как военную.

В России на подконтрольных предприятиях специалисты меняли маркировки и подделывали документы о том, что продукция якобы была изготовлена в РФ. Затем комплектующие поставлялась к предприятиям военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Решается вопрос о сообщении организаторам о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.

Канал поставок заблокировали контрразведчики Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Как ранее писал OBOZREVATEL, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов, которые призывали к захвату власти и изменению госграниц.