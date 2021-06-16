На Харьковщине на глазах брата утонул шестилетний мальчик

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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На Харьковщине на глазах брата утонул шестилетний мальчик

На Харьковщине 15 июня с дна пруда в поселке Слобожанское Красноградского района спасатели подняли тело 6-летнего мальчика. Ребенок утонул на глазах у брата.

Оба мальчика отдыхали возле водоема без присмотра взрослых. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ ГСЧС в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что информация о происшествии поступила на номер "101" в 14:50 вторника. Брат мальчика рассказал, что тот "ушел под воду и исчез".

Трагедия произошла в поселке Слобожанское
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К поискам ребенка привлекли группу Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. Водолазы нашли мальчика мертвым на дне пруда примерно в 10 метрах от берега.

К поискам ребенка привлекали водолазов

Из-за частых случаев гибели детей и взрослых на водоемах Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает:

  • помните – отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

  • никогда не ныряйте в незнакомых местах;

  • не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

  • не заплывайте далеко в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;

  • не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,

  • температура воды должна быть не ниже +17°С;

  • плавайте в воде не более 20 минут, это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут.

Поиски ребенка

По данным спасателей, с начала этого месяца на территории Украины утонуло уже более 25 человек. Причинами трагедий называют преимущественно пренебрежение правилами безопасности на воде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в селе Устечко Тернопольской области 14 июня из реки Днестр вытащили тело подростка, который за три дня до того с товарищем пошел на рыбалку. Домой они не вернулись, одного из них нашли мертвым накануне.

  • Выяснилось, что ребята не послушались взрослых, которые запретили им идти к водоему. Подробнее о трагедии читайте в материале.

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