На Харьковщине на глазах брата утонул шестилетний мальчик

На Харьковщине 15 июня с дна пруда в поселке Слобожанское Красноградского района спасатели подняли тело 6-летнего мальчика. Ребенок утонул на глазах у брата.

Оба мальчика отдыхали возле водоема без присмотра взрослых. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ ГСЧС в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что информация о происшествии поступила на номер "101" в 14:50 вторника. Брат мальчика рассказал, что тот "ушел под воду и исчез".

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К поискам ребенка привлекли группу Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. Водолазы нашли мальчика мертвым на дне пруда примерно в 10 метрах от берега.

Из-за частых случаев гибели детей и взрослых на водоемах Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает:

помните – отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

не заплывайте далеко в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,

температура воды должна быть не ниже +17°С;

плавайте в воде не более 20 минут, это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут.

По данным спасателей, с начала этого месяца на территории Украины утонуло уже более 25 человек. Причинами трагедий называют преимущественно пренебрежение правилами безопасности на воде.

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