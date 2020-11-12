На Харьковщине мужчина зарезал отчима сожительницы: детали трагедии

Сотрудники управления Национальной полиции Украины в Харьковской области задержали местного жителя по подозрению в убийстве отчима своей сожительницы.

О преступлении в полицию сообщила 45-летняя падчерица убитого, пишет пресс-служба Нацполиции. Во время страшного события ее дома не было.

Когда женщина вернулась, то увидела в доме разбросаны пустые бутылки из-под алкоголя и пятна крови на диване, прикрытые подушками. Ее нетрезвый сожитель признался в убийстве отчима. После этого злоумышленник отобрал у женщины деньги и пошел пить дальше.

За считанные часы правоохранители задержали подозреваемого. На допросе он признался, что после застолья между ним и 61-летним мужчиной возникла ссора. Тогда он схватил кухонный нож и несколько раз ударил соперника в грудь и живот. От полученных травм пострадавший скончался. Злоумышленник вынес тело погибшего в погреб и накрыл тряпками.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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