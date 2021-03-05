На Харьковщине мужчина держал в трудовом рабстве семь человек. Фото и видео

В Харьковской области 62-летний мужчина держал в рабстве семь человек, привлекая их к разным работам, в том числе незаконным.

В среду, 3 марта, по месту жительства подозреваемого и в помещении, где удерживались работники, провели обыски, сообщается на сайте Национальной полиции Харьковщины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители уточнили, что мужчина при помощи психологического и физического влияния заставлял людей выполнять строительные и хозяйственные работы, а также незаконную вырубку лесов в Богодуховском районе.

Следователи установили, что он арендовал в селе дом и поселил в него бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, а также наркоманов и алкоголиков.

"С целью продуктивного функционирования "бизнеса", злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, приготовлению пищи и выполнению другой бытовой работы на территории поместья. Также он проводил с завербованными лицами воспитательную работу, нацеленную на убеждение работников в том, что они должны подчиняться правилам распорядка, выполнять работу как на территории дома, так и при выезде на принудительный труд на территории Харьковской области", – сказано в сообщении.

Во время обысков были найдены черновики с графиком выхода лиц на работы, документы долговых обязательств и данные о полученных доходах.

Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области полицейские задержали мужчину и женщину, вербовавших людей в трудовое рабство.