На Харьковщине мать выбросила новорожденного в туалет: мальчик чудом выжил

В поселке Панютино Харьковской области 27 марта 41-летняя женщина родила ребенка в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила в яму.

Мальчик выжил, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции.

Информация о происшествии поступила в Лозовской районный отдел полиции в 6:48. Заявительница рассказала, что в поселке в яме туалета на железнодорожной станции плачет ребенок.

Работники ГСЧС вытащили новорожденного. Он был завернут в целлофановый пакет. Состояние здоровья мальчика тяжелое, его доставили в реанимационное отделение районной больницы.

Личность матери установлена. Ей 41 год, у нее есть муж и четверо детей. Злоумышленница была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.135 (Оставление в опасности) УК. Если вину женщины докажут в суде, ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Белгород-Днестровском Одесской области женщина больше месяца морила голодом свою 3-летнюю дочь. Ребенок начал есть побелку со стен помещения, потому что пищи дома не было. Мать-одиночка прятала истощенную девочку, чтобы никто не увидел.