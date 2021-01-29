На Харьковщине изъяли тонны наркотиков на более чем 120 млн грн. Фото и видео

В Харьковской области сотрудники Национальной полиции Украины (НПУ) изъяли у злоумышленников более 200 килограммов наркотиков и три тонны прекурсоров. Стоимость веществ на "черном" рынке составляет почти 120 миллионов гривен.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. Правоохранители показали также видео с проведения масштабной спецоперации (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в целом полицейские провели 350 обысков и установили 118 человек, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Украине.

"В течение четырех суток полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяли из незаконного оборота до 200 кг наркотиков и психотропов, что составляет до 300 тысяч доз, а также свыше 3 тонн прекурсоров для их изготовления", – рассказал Клименко.

По его словам, среди изъятого:

более 80 килограммов каннабиса;

больше чем 80 литров опия ацетилированного;

более 30 килограммов психотропа "Альфа PVP";

4 килограмма амфетамина;

2700 упаковок метадона и 2,5 тысячи – сильнодействующего опиоидного (наркотического) препарата.

Кроме того, сотрудники полиции разоблачили две преступные группы с признаками организованности. Одна из них "специализировалась" на изготовлении психотропного вещества "Альфа PVP". Свою продукцию трое сообщников реализовывали с помощью чат-бота в мессенджере.

В то же время другая группа наркоторговцев, говорится в сообщении НПУ, наладила сеть изготовления и сбыта метадона. Так, организатор из столицы поставляла наркотики двум сообщникам из Харьковщины. Они получали товар, фасовали и распространяли его на территории города путем закладок и о их месторасположении сообщали лидеру наркобизнеса.

Копы заблокировали 5 интернет-магазинов, которые занимались незаконным распространением наркотиков и психотропов, также обнаружили 43 наркопритона.

Сейчас 16 фигурантов задержаны, сообщено 63 подозрения за совершение соответствующих преступлений. Следственные действия продолжаются, добавил Клименко.

Стоит отметить, что меры, направленные на предотвращение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на Харьковщине, проводили оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью совместно с работниками ГУНП в области с привлечением специалистов киберполиции, бойцов спецподразделения ТОР и под процессуальным руководством местной прокуратуры. Всего к спецоперации было задействовано более 600 правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожской области правоохранители изъяли наркотиков на более 7 млн грн у девушек-подруг в возрасте 16 и 18 лет.