На Харьковщине 18-летний парень изнасиловал свою несовершеннолетнюю знакомую

В Харьковской области задержали 18-летнего парня по подозрению в изнасиловании своей 14-летней знакомой.

Это произошло 9 января в Купянском районе, сообщается на сайте Нацполиции Харьковщины.

По данным правоохранителей, парень пригласил девочку к себе домой, где и изнасиловал ее.

Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Были изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 152 (изнасилование) УК. Парню грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области на Рождество, 7 января, изнасиловали 35-летнюю женщину.

По словам потерпевшей, пока она спала над ней надругался 16-летний подросток.