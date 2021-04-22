На границе задержали украинцев из 'ДНР': они признались, чем занимались в рядах оккупантов. Видео

На Харьковщине пограничники задержали двух украинцев – мужчину и женщину, которые проходили службу в рядах незаконных вооруженных формирований. У обоих изъяли паспорта "ДНР", им инкриминируют создание террористической группы или организации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы. На камеру граждане рассказали, чем занимались на оккупированных территориях и почему решили вернуться в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что еще в марте оперативные сотрудники Харьковского пограничного отряда получили информацию о возможном пересечении границы фигурантами.

А недавно пограничники совместно с СБУ обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка" украинца 1990-го и украинку 1976 года рождения, которые направлялись с временно оккупированной территории через РФ в Украину.

При проверке были получены подтверждающие материалы относительно деятельности этих лиц в незаконных вооруженных формированиях. В частности, мужчина признался, где именно служил и какие задачи выполнял, какую получал зарплату. Также рассказал о дислокации российских наемников и войск РФ, их планах и тому подобное. Женщина поведала, что еще с 2014 года работала "бухгалтером" в охранной фирме "ДНР" и решила вернуться из-за преследований мужа-наемника.

По данному факту направлено уведомление в СБУ о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 258-3 УК (Создание террористической группы или террористической организации). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты СБУ задержали бывшего руководителя так называемого управление культуры, молодежи и спорта временно оккупированного города Довжанский в Луганской области – женщина захотела сменить фамилию и жить в Украине.