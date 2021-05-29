На границе задержали украинца с партией военного оборудования из России. Фото и видео

В пятницу, 28 мая, пограничники Сумского отряда пресекли незаконное перемещение из России продукции военного назначения. Также был задержан 48-летний житель города Сумы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в субботу, 29 мая (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Так, в районе населенного пункта Пушкарное, неподалеку от границы с РФ, пограничный патруль обнаружил украинца с тремя коробками за спиной, который двигался от российско-украинской границы.

Проверив участок, пограничники обнаружили признаки нарушения режима государственной границы с территории России в Украину, а также неподалеку нашли еще семь аналогичных коробок.

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В коробках обнаружили большое количество товаров военного назначения, используемых в военной авиации и радиолокации. Кроме того, был задержан 48-летний мужчина за незаконное пересечение государственной границы Украины – на него составлены административные материалы.

Отмечается, что следователи СБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о признаках уголовного преступления, предусмотренного статьей о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч.1 ст. 333 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские пограничники задержали возле села Грабовское на Сумщине рецидивиста-россиянина. Он незаконно проник на территорию нашего государства.