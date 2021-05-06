На границе с Украиной остались 80 тысяч российских военных – NYT

Россия отозвала от границы с Украиной лишь несколько тысяч военнослужащих, до сих пор там остаются около 80 тысяч военных РФ.

Об этом изданию New York Times заявили высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена. Отмечается, что армия по-прежнему является крупнейшей силой, которую Россия накопила на границе с тех пор, как Москва аннексировала Крым в 2014 году.

По словам официальных лиц, российские военные действительно приказали некоторым подразделениям вернуться в свои казармы к 1 мая – и они отошли от границы. Но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, что говорит о том, что они могут вернуться, если президент России Владимир Путин решит развернуть их снова.

Представители администрации заявили, что они воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал Путина о том, что он может не только сравниться, а и превзойти количество военнослужащих, принимающих участие в учениях США и НАТО в Европе. В тоже время американские военные чиновники не уверены в том, какие именно цели преследует президент России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 4 мая стартовали многонациональные военные учения Defender Europe 21 под руководством США стартовали в Албании. Учения будут проводиться более чем в десятке стран, в них примут участие 27 государств.