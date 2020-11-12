На границе с Россией задержали украинского пограничника с машиной контрабандных сигарет. Фото

В четверг, 12 ноября, утром на границе с Россией в Харьковской области был задержан сотрудник отдела пограничной службы "Веселое", перевозивший в кузове служебного авто 5 ящиков контрабандных сигарет.

Как сообщили источники OBOZREVATEL в Госпогранслужбе, задержанный старший лейтенант заявил, что нашел эти сигареты и ехал их сдавать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Однако, в таком случае он должен был сделать целый комплекс мероприятий: вызвать наряд, доложить начальству, посмотреть следы.

Сейчас пограничника отстранили от несения службы. По некоторым данным, он задержан и находится в СИЗО.

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