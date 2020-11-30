На границе с Россией задержали крупную партию контрабанды с тестами на COVID-19
Контрабандистов заметили на берегу реки Ворскла
Пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх
Правонарушители бросили свою ношу и сбежали обратно на территорию РФ
Вечером 29 ноября пограничники у населенного пункта Александровка Сумской области пресекли попытку ввезти контрабанду из России на 9 млн грн.
Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, сотрудники отдела "Великая Писаревка" и пограничного оперативно-розыскного отдела "Краснополье" заметили на берегу реки Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение четырех неизвестных лиц.
Пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх, но правонарушители бросили свою ношу и сбежали обратно на территорию РФ.
На месте были обнаружены 12 картонных ящиков, в которых находилось большое количество медицинских средств, в том числе тесты на COVID-19.
Также найдены двое швейцарских часов класса "люкс" – HUBLOT, эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании Patek Philippe, два флакона духов Accento Sospiro и Sospiro Opera и четыре футляра для хранения элитных часов.
Общая стоимость товара предварительно оценивается в 9 млн грн, его доставили в пограничное подразделение. Розыск контрабандистов продолжается.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины заблокировала международный канал поставки через территорию нашей страны российских товаров военного назначения.