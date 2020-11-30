На границе с Россией задержали крупную партию контрабанды с тестами на COVID-19

Вечером 29 ноября пограничники у населенного пункта Александровка Сумской области пресекли попытку ввезти контрабанду из России на 9 млн грн.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, сотрудники отдела "Великая Писаревка" и пограничного оперативно-розыскного отдела "Краснополье" заметили на берегу реки Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение четырех неизвестных лиц.

Пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх, но правонарушители бросили свою ношу и сбежали обратно на территорию РФ.

На месте были обнаружены 12 картонных ящиков, в которых находилось большое количество медицинских средств, в том числе тесты на COVID-19.

Также найдены двое швейцарских часов класса "люкс" – HUBLOT, эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании Patek Philippe, два флакона духов Accento Sospiro и Sospiro Opera и четыре футляра для хранения элитных часов.

Общая стоимость товара предварительно оценивается в 9 млн грн, его доставили в пограничное подразделение. Розыск контрабандистов продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины заблокировала международный канал поставки через территорию нашей страны российских товаров военного назначения.