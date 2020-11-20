На границе с Россией задержали экс-чиновника МВД, который находился в международном розыске

Бывшего начальника одного из территориальных подразделений МВД в Львовской области задержали при попытке пересечь границу с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Бывший сотрудник МВД находился в международном розыске с 2013 года.

Его подозревают в получении более 135 тыс. грн неправомерной выгоды и злоупотреблении властью.

Бывший правоохранитель занимал должность начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

По данным следствия, с апреля 2011 года по июль 2012 года он получил от четырех человек взятки на общую сумму более 135 тыс грн.

За это экс-чиновник должен был обеспечить непривлечение определенных лиц, а также членов их преступной организации к уголовной ответственности и прикрывать незаконной деятельности по изготовлению и сбыту наркотического вещества – опия ацетилированного.

В феврале 2013 года бывшему сотруднику МВД заочно было объявлено о подозрении. Он более 7 лет скрывался от следствия на территории Израиля и Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве топ-чиновник Минобороны – начальник отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Украины – "погорел" на взятке. Операцию по задержанию подозреваемого провели во время подставной передачи ему части денег.