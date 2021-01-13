На границе с Россией пограничники сняли "валютную операцию". Видео

"Умные камеры" зафиксировали на российско-украинской границе незаконную валютную операцию, во время которой злоумышленники передали деньги из страны в страну прямо через забор.

Об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Facebook. Одного из правонарушителей украинские пограничники задержали, конфискованные у него 400 тыс. рублей установленным порядком передали сотрудникам таможни (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В пресс-службе ГПСУ уточнили, что "умная камера" зафиксировала движение автомобиля в сторону границы. Подъехав к забору, водитель вышел, а через несколько минут с территории России к нему подбежал мужчина в спецформе со светоотражающими лентами. Он передал водителю с украинской стороны сверток. Затем каждый вернулся на свою территорию.

На сообщение "умной камеры" немедленно отреагировали военнослужащие отдела "Троицкое". Они задержали 43-летнего гражданина Украины в 100 метрах от госграницы. Тот категорически отказывался давать какие-либо объяснения.

При осмотре салона автомобиля, под обшивкой днища, был выявлен переданный ему пакет с деньгами.

Как позже пояснил задержанный, он получил средства от гражданина РФ и обязался обменять их на территории Украины.

На украинца составлен админпротокол по ст. 202 Кодекса об административных нарушениях – "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что гражданин Украины на внедорожнике дважды пытался протаранить заграждение на КПВВ "Чонгар", чтобы прорваться в оккупированный РФ Крым.

29-летний житель Запорожья, проигнорировав прохождение контроля, сразу направился к выезду. Перед шлагбаумом он дважды попытался протаранить боллард – автоматический дорожный столб, препятствующий движению. Пограничникам пришлось задержать злоумышленника, разблокировав двери машины.