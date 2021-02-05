На границе нелегалы убегали от украинских пограничников, падая и снова поднимаясь. Курьезное видео

Во Львовской области пограничники задержали троих нелегалов, которые пытались незаконно попасть в Польшу.

Нарушители на окраине населенного пункта Угринов Червоноградской области пытались скрыться от пограничников: они падали, поднимались и снова убегали, сообщает ГПСУ. Ведомство также обнародовало курьезное видео инцидента (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Сотрудники Госпогранслужбы засекли их с помощью тепловизионного комплекса Torsus Praetorian.

"Во время преследования нелегалы пытались убежать, при этом они падали, поднимались и снова убегали, пытаясь скрыться", – сказано в сообщении ведомства.

Документов при себе у задержанных не оказалось. По их словам, один из них гражданин Украины, еще два – палестинцы.

Нелегалов доставили в пограничное подразделение про проверки личности. Их привлекут в ответственности по статье 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса об административных правонарушениях. В отношении украинца также решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданин России 6 января попытался незаконно пересечь границу в Харьковской области, чтобы попасть на Рождество к своим родственникам в Украине. Он пытался спрятаться от пограничников в сугробе.