На границе Луганщины с РФ ОБСЕ обнаружила десятки вагонов с неизвестным грузом

На границе оккупированных территорий Луганской области с Россией наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали размещение десятков железнодорожных вагонов с грузом неизвестного происхождения.

В одном них были деревянные бревна, одновременно другие – закрыты, поэтому установить, что внутри, невозможно. Об этом говорится в отчете миссии от 21 апреля.

Отмечается, что данные сформированы на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 20 апреля. Наблюдатели заметили 81 неподвижный железнодорожный грузовой вагон на станции "Красная Могила".

Она расположена в оккупированном населенном пункте Вознесеновка, что на расстоянии 65 километров от города Луганск.

Кроме этого, в ОБСЕ указали на препятствования работе мониторинговой миссии. В частности, в пункте пропуска на границе вблизи Вознесеновки наблюдатели зафиксировали авто с табличками "ЛНР", которое въехало в Украину.

Уже через 10 минут им пришлось по требованию оккупантов покинуть этот район. Член вооруженных формирований ссылался на "приказ от командиров".

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной территории Луганской области зафиксировали размещение 22 реактивных систем залпового огня и 18 гаубиц – "Грады", "Гвоздики" и "Жабы".