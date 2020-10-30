На Донбассе все очень нехорошо, есть раненые, – Юсупова

Реальная военная ситуация на Донбассе отличается от той, которая представлена в официальных источниках.

Такое мнение в программе "Острый вопрос" в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала волонтер Наталья Юсупова. "Сейчас меньше раненых, но они все равно есть, ребята подрываются на минах. Только у нас иногда говорят, что он споткнулся, упал, у него простуда или что-то еще", – заметила она.

"Только вчера говорила с бойцом. Он говорит, что на фронте все очень нехорошо. Оккупанты каждый день привозят грузовики с бревнами, обустраивают новые позиции. Постоянно стреляют по нашим позициям, а нам не разрешено отвечать. Поджигают вокруг наших позиций лес или сухие ветки, а когда мы начинаем тушить, они просто стреляют из автомата", – рассказала волонтер.

"Все совершенно по-другому, чем то, что мы можем прочитать в официальной информации", – подчеркнула она.

В этом контексте волонтер назвала позором запрет украинским военным вести ответный огонь. Юсупова заявила, что не представляет подобную ситуацию в британской или американской армии.

Как писал OBOZREVATEL, командующий Операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко подтвердил, что 30 октября российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили договоренности и осуществили прицельные обстрелы украинских позиций.