На фирму "охранников Медведчука" нагрянула полиция. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
3 минуты
14,4 т.
Охранная фирма Шторм Медведчука

Украинские правоохранители провели осмотр на Трухановом острове в Киеве, где якобы расположена тренировочная площадка охранной фирмы "Шторм". Ее связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об осуществлении следственных действий по указанному адресу сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции в Facebook. Они продолжаются в рамках уголовного производства, открытого по факту самовольного занятия земельного участка на острове.

"На основании постановления суда сотрудники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции и прокуратуры с участием специалистов КГГА, экоинспекции и Госгеокадастра проводят осмотр земельного участка, зданий и сооружений, размещенных на нем", – отметили в ведомстве.

Полиция нагрянула на фирму "охранников Медведчука"

Известно, что к проведению следственных действий были привлечены и работники водной полиции, а также полк полиции особого назначения.

Правоохранители нагрянули на фирму "Шторм"

Издание Liga.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах написало, что следственные действия проводятся из-за охранной фирмы "Шторм", которую связывают с нардепом Медведчуком и "Оппозиционной партией – За жизнь". Отмечается, что на острове якобы расположена тренировочная база фирмы.

Полиция провела осмотр участка на Трухановом острове в Киеве

"Благоустройство" сносит забор на участке, а полиция охраняет порядок и проводит осмотр в рамках уголовного производства об участке", – уточнил также источник OBOZREVATEL.

На участке якобы расположена тренировочная площадка охранной фирмы "Шторм"

В то же время в Министерстве внутренних дел (МВД) опровергли заявления о якобы штурме базы при использовании сил авиации.

"Распространенная некоторыми СМИ и лицами информация о штурме базы и использовании при этом сил авиации не соответствует действительности. Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УК Украины, осуществляет Подольская окружная прокуратура города Киева", – говорится в сообщении.

Фирму "Шторм" связывают с Медведчуком

Отметим: несколько лет назад расследователи выяснили, что охранники Виктора Медведчука разместили свою базу на берегу Труханова острова в Киеве. Отмечалось, что на десятках тысяч квадратных метров зеленой зоны там вырос забор, возле которого ежедневно находились работники фирмы "Шторм".

Коммунальщики снесли забор на участке, где полиция проводила следственные действия

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Голосеевском районе Киева 25 февраля возле строительной площадки, расположенной на улице Ямская, произошла стрельба. Для поимки правонарушителей в столице была введена специальная операция.

  • Во время нее правоохранители задержали девять человек, которые связаны с ОПЗЖ. Были остановлены два автомобиля с людьми, один из которых в столице, а другой – за ее пределами. Выяснилось также, один из автобусов был арендован охранной структурой "Шторм", с которой у ОПЗЖ заключен договор на обеспечение охраны.

УкраинаКиевКриминалНовости Киева и Киевской областиНациональная полиция УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныохранаТруханов остров"Оппозиционная платформа - За жизнь"Виктор Медведчук