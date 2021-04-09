На фирму "охранников Медведчука" нагрянула полиция. Фото

Украинские правоохранители провели осмотр на Трухановом острове в Киеве, где якобы расположена тренировочная площадка охранной фирмы "Шторм". Ее связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об осуществлении следственных действий по указанному адресу сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции в Facebook. Они продолжаются в рамках уголовного производства, открытого по факту самовольного занятия земельного участка на острове.

"На основании постановления суда сотрудники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции и прокуратуры с участием специалистов КГГА, экоинспекции и Госгеокадастра проводят осмотр земельного участка, зданий и сооружений, размещенных на нем", – отметили в ведомстве.

Известно, что к проведению следственных действий были привлечены и работники водной полиции, а также полк полиции особого назначения.

Издание Liga.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах написало, что следственные действия проводятся из-за охранной фирмы "Шторм", которую связывают с нардепом Медведчуком и "Оппозиционной партией – За жизнь". Отмечается, что на острове якобы расположена тренировочная база фирмы.

"Благоустройство" сносит забор на участке, а полиция охраняет порядок и проводит осмотр в рамках уголовного производства об участке", – уточнил также источник OBOZREVATEL.

В то же время в Министерстве внутренних дел (МВД) опровергли заявления о якобы штурме базы при использовании сил авиации.

"Распространенная некоторыми СМИ и лицами информация о штурме базы и использовании при этом сил авиации не соответствует действительности. Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УК Украины, осуществляет Подольская окружная прокуратура города Киева", – говорится в сообщении.

Отметим: несколько лет назад расследователи выяснили, что охранники Виктора Медведчука разместили свою базу на берегу Труханова острова в Киеве. Отмечалось, что на десятках тысяч квадратных метров зеленой зоны там вырос забор, возле которого ежедневно находились работники фирмы "Шторм".

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