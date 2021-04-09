На фирму "охранников Медведчука" нагрянула полиция. Фото
Украинские правоохранители провели осмотр на Трухановом острове в Киеве, где якобы расположена тренировочная площадка охранной фирмы "Шторм". Ее связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Об осуществлении следственных действий по указанному адресу сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции в Facebook. Они продолжаются в рамках уголовного производства, открытого по факту самовольного занятия земельного участка на острове.
"На основании постановления суда сотрудники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции и прокуратуры с участием специалистов КГГА, экоинспекции и Госгеокадастра проводят осмотр земельного участка, зданий и сооружений, размещенных на нем", – отметили в ведомстве.
Известно, что к проведению следственных действий были привлечены и работники водной полиции, а также полк полиции особого назначения.
Издание Liga.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах написало, что следственные действия проводятся из-за охранной фирмы "Шторм", которую связывают с нардепом Медведчуком и "Оппозиционной партией – За жизнь". Отмечается, что на острове якобы расположена тренировочная база фирмы.
"Благоустройство" сносит забор на участке, а полиция охраняет порядок и проводит осмотр в рамках уголовного производства об участке", – уточнил также источник OBOZREVATEL.
В то же время в Министерстве внутренних дел (МВД) опровергли заявления о якобы штурме базы при использовании сил авиации.
"Распространенная некоторыми СМИ и лицами информация о штурме базы и использовании при этом сил авиации не соответствует действительности. Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УК Украины, осуществляет Подольская окружная прокуратура города Киева", – говорится в сообщении.
Отметим: несколько лет назад расследователи выяснили, что охранники Виктора Медведчука разместили свою базу на берегу Труханова острова в Киеве. Отмечалось, что на десятках тысяч квадратных метров зеленой зоны там вырос забор, возле которого ежедневно находились работники фирмы "Шторм".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Голосеевском районе Киева 25 февраля возле строительной площадки, расположенной на улице Ямская, произошла стрельба. Для поимки правонарушителей в столице была введена специальная операция.
Во время нее правоохранители задержали девять человек, которые связаны с ОПЗЖ. Были остановлены два автомобиля с людьми, один из которых в столице, а другой – за ее пределами. Выяснилось также, один из автобусов был арендован охранной структурой "Шторм", с которой у ОПЗЖ заключен договор на обеспечение охраны.