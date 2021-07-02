На дорогах Украины гибнут врачи, спортсмены и дети: самые резонансные ДТП июня. Фото и видео

Согласно официальным данным Патрульной полиции Украины, за первые пять месяцев 2021 года на дорогах страны было зафиксировано 70 774 аварии, в результате которых погиб 1001 человек, а еще 9887 – получили травмы различной степени тяжести.

Несмотря на страшную статистику, украинские водители упорно продолжают игнорировать правила дорожного движения. OBOZREVATEL собрал подборку самых резонансных ДТП июня (фото и видео 18+).

В Белоцерковском районе Киевской области 6 июня в результате страшной аварии погиб 12-летний Богдан, который в тот день праздновал свой день рождения.

По предварительной версии, водитель BMW превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и разбился. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

Крестную мальчика, а также его родителей – Светлану и Николая (именно он был за рулем легковушки) с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. 8 июня Богдана похоронили, с ним смогла попрощаться только мама.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, в тот день семья возвращалась из аквапарка, который находится в Броварах.

"Известно, что незадолго до ДТП водитель завез домой к родственникам полуторалетнего внука пострадавшей крестной", – уточнил наш собеседник.

В Винницкой области 14 июня поездка друзей закончилась трагедией. Автомобиль Volkswagen, которым управлял старший сержант патрульной полиции Киева Роман Шахно, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии от полученных травм погибла пассажирка авто – 28-летняя Зоя Глушко, с которой водитель дружил с самого детства. Без мамы остался 7-летний сын. Кроме того, тяжелую травму получил еще один пассажир, который также является патрульным – врачи диагностировали у него перелом позвоночника.

Во время освидетельствования прибор Драгер показал у водителя Volkswagen 1.33 промилле алкоголя в крови. Полицейский не стал отрицать очевидное и признал, что сел за руль пьяным.

На Окружной дороге Киева 15 июня оборвалась жизнь 27-летнего врача-травматолога Виктора Заболотного. В тот день, когда мужчина ехал на велосипеде по проезжей части, пьяный пешеход толкнул его под колеса многотонного грузовика.

После удара о машину, велосипедиста отбросило в сторону, где он головой ударился об бровку. От полученных травм киевлянин погиб на месте ДТП. В свою очередь виновник аварии вместо того, чтобы помочь пострадавшему, попытался сбежать, но был задержан свидетелями происшествия.

Согласно данным полиции, у пешехода 1973 года рождения в крови было 1.44 промилле алкоголя. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Мужчину подозревают в нарушении действующих на транспорте правил – статья УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком всего на 5 лет.

Погибший врач примерно год проработал в Киевской городской больнице №7 в Святошинском районе столицы и только два года назад женился.

Парень был из обычной семьи, его мама работала в школе, а отец – водитель. Мужчина, узнав о гибели сына, приехал на место аварии, он долго не мог отойти от тела Виктора.

В Святошинском районе Киева в ночь с 21 на 22 июня в результате аварии погибла пешеход. По предварительным данным, женщина шла посреди крайней левой полосы движения проспекта Победы, когда ее на большой скорости сбил автомобиль Skoda.

На видео, размещенном Telegram-каналом Киев Оперативный, видно, что погибшая не смогла избежать столкновения с автомобилем. Сила удара была таковой, что ее подбросило вверх на несколько метров.

По словам очевидцев, машина на большой скорости двигалась в направлении центра города. Водитель остановил авто через несколько сотен метров после того, как сбил человека.

На трассе Киев – Прилуки 19 июня в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган. Якобы она уснула за рулем. Девушка направлялась домой после участия в киевском ультрамарафоне.

Предварительно было установлено, что скорость автомобиля, которым управляла девушка, была не более 50 километров в час. В какой-то момент машина съехала с дороги и врезалась в забор – часть его крепления пробила лобовое стекло и ударила спортсменку прямо в голову. От полученных травм она скончалась в больнице.

Катя была третьем и единственным ребенком в семье. До этой страшной трагедии родители девушки дважды хоронили своих детей. Сначала умер маленький сын, который прожил всего несколько дней. А в возрасте примерно 6 лет от тяжелой болезни скончалась сестричка.

В Украине с 17 марта повысили штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение, если оно зарегистрировано впервые, грозит 17 тыс. грн штрафа и лишение права вождения на 1 год.