В Украине разразилась настоящая война на дорогах: что натворили "неубиваемые боги" и кто пострадал

За последний месяц в стране произошел ряд жестких ДТП при участии пьяных или же "с проблемным здоровьем" водителей. Подавляющее большинство аварий можно было предотвратить.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

В пятницу, 30 октября, на главной площади Украины – Майдане Незалежности – произошло массовое ДТП с погибшими. Land Rover буквально влетел в пешеходов, а затем и в автомобили на Крещатике.

Страшный итог: два человека погибли (женщины 79 и 30 лет), четверо были травмированы и госпитализированы. Среди пострадавших – пятимесячный Саша.

За рулем находился 66-летний Юрий Назаренко – бывший член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Видео с места аварии. Осторожно, 18+!

Результаты алкотеста на месте происшествия показали, что водитель трезв. А уже во время судебного заседания по избранию меры пресечения водителю Land Rover выяснилось. что мужчина возвращался из кардиоцентра.

Сам Назаренко в суде заявил, что ничего не помнит о том, как произошла авария.

"Я ехал из кардиоцентра, проехал до поворота на Крещатик – это все, что я помню. Пришел в себя, когда кто-то меня бил по лицу, не помню, что там было... Я ничего не понимал", – рассказал водитель в суде.

По словам лечащего врача, пациент обратился в клинику в начале октября с острым ишемическим инсультом, а 19 октября Назаренко прооперировали. 26 октября, то есть за 4 дня до ДТП, мужчину выписали из клиники с последующими рекомендациями по лечению. Однако четких советов о том, управлять ли автомобилем, не предоставлялось.

"30 октября пациент приехал на осмотр, ему была проведена перевязка раны. После этого он поехал домой", – рассказал медик.

Собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах рассказал, что несмотря на то, что тест показал отсутствие алкоголя у водителя, еще неизвестно, какие лекарства тот принимал и могли ли они сказаться на способности управлять автомобилем.

"После приема ряда лекарственных средств категорически нельзя садиться за руль. Мужчина был прооперирован менее, чем за две недели до ДТП. Теперь точки над і должны расставить экспертизы", – объяснил он.

По информации еще одного источника OBOZREVATEL, подозревают, что у водителя Land Rover могла произойти транзиторная ишемическая атака. Это приступ, похожий на инсульт, но длительностью всего несколько минут, во время которого человек может потерять сознание.

Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Кравченко стал виновником массового ДТП в Харькове. 25-летний футболист в нетрезвом виде повредил три чужие машины и свою. Чудом обошлось без жертв.

Драгер показал 1,85 промилле алкоголя, что в 9 раз (!) превышает норму.

Правоохранители говорят, что вдрызг пьяный футболист ехал на своем Audi по проспекту Льва Ландау на скорости, превышающей 140 километров в час. Результат, как говорится, налицо.

Намного трагичней были последствия ДТП, которое произошло 21 октября под Харьковом. На Окружной дороге в районе Экопарка столкнулись Toyota Land Cruiser и Lanos. В результате аварии погиб подполковник ГСЧС в Харьковской области Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия.

19-летний водитель Toyota был нетрезв. Причем, как позднее призналась его мать, он и ранее садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.

25 октября на улицах областного центра невменяемый водитель Subaru Forester протаранил автомобиль патрульной полиции и ограждение. При задержании мужчина повторял, что он бог ("а бог неубиваем") и сейчас порвет наручники.

Как выяснилось позднее, водитель был в состоянии наркотического опьянения – под амфетамином.

Согласно официальной статистике Патрульной полиции Украины, в сентябре количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году выросло на 14,8%. В результате аварий 341 человек погиб, еще 3 086 были травмированы.

Статистических данных за октябрь еще нет, одна рассчитывать на изменения в лучшую сторону пока не приходится.