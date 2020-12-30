На дорогах Львовщины заработали камеры автофиксации: 'попались' более 800 водителей

По состоянию на утро, 30 декабря, во Львовской области на автодороге М-06 Киев – Чоп камеры автоматической фото- и видеофиксации зафиксировали 827 нарушений правил дорожного движения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Нарушения регистрировали около города Буск и села Солонка:

вблизи Буска (490 км+400) – 380 нарушений;

вблизи Солонки (555 км+662) – 227 нарушений и около села (555 км+30) – 220.

В МВД отметили, как показала практика работы камер в Киеве и Киевской области, после установки этих устройств наблюдается тенденция к снижению количества нарушений скоростного режима.

"Уверен, что уже через несколько месяцев работы мы достигнем не только снижение количества случаев превышения скорости на этих участках, но и количества ДТП", – отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Напомним, что с 30 декабря на трассе Киев-Чоп во Львовской области заработали камеры автоматической фото и видеофиксации нарушения ПДД.

Как сообщал OBOZREVATEL, на дорогах Киева с 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД.