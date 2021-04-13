На Донетчине женщину избили и забрали сумку с наличкой на 6,5 млн гривен

В Святогорске Донецкой области в понедельник вечером, 12 апреля, на територии пансионата "Сосновый бор" двое неизвестных избили местную жительницу и завладели ее сумкой, где находились 200 тысяч долларов (5 586 700 грн по курсу НБУ) и около миллиона гривен наличными.

Также злоумышленники украли у потерпевшей документы и мобильный телефон, после чего они скрылись. Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина в 21:50 обратилась в полицию. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, госпитализация ей не понадобилась.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК Украины – разбой, ведется расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине на автовокзале произошел конфликт между группой мужчин, который перерос в драку, в результате которой четыре человека получили ранения.